Corriere di Torino su Roma-Juventus: "Tra Dzeko e Morata, il solito Ronaldo"

"Tra Dzeko e Morata, il solito Ronaldo": così in taglio centrale il Corriere di Torino in edicola quest'oggi. È terminato due a due il big match tra Roma e Juventus andato in scena ieri all'Olimpico. Poteva essere la serata di Dzeko, che ha però fallito il gol del possibile tre a uno, così come di Morata, che ha steccato alla prima: "Al solito - scrive il quotidiano - è stata la notte di Ronaldo: doppietta e punto pesante per i bianconeri che chiudono in dieci".