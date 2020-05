Corriere di Torino sugli impegni dei bianconeri: "Ronaldo, più due Juve"

vedi letture

"Ronaldo, più due Juve". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Torino dedica all'attaccante bianconero: "In due mesi da 14 a 20 partite per i bianconeri. Sarri avrà 5 cambi e rotazioni (quasi) obbligate. La Juventus sarà così tra i primi club a riaccendere i motori, per giocare un minimo di 14 partite oppure 20, nella migliore delle ipotesi e sempre che non arrivino comunicazioni ufficiali riguardo un cambio di format della Champions o della A".