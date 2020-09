Corriere di Torino sui bianconeri: "Juve, Morata ma non solo"

"Juve, Morata ma non solo". Titola così a pagina 16 il Corriere di Torino sull'ufficialità dell'ex Atletico Madrid e sul mercato bianconero: "Lo spagnolo ha detto sì a una riduzione d’ingaggio, guadagnerà 5,5 milioni l’anno. Un giorno così, Alvaro Morata, lo sognava da tempo. Per la precisione dal 21 giugno 2016, giorno in cui il Real Madrid ufficializzò di aver esercitato l’ormai famoso diritto di recompra, che concluse l’avventura dell’attaccante spagnolo alla Juve dopo due stagioni. Ora caccia a un esterno, c’è Chiesa in pole".