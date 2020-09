Corriere di Torino sui bianconeri: "Juventus agitata là davanti"

"Juventus agitata là davanti". Questo il titolo che il Corriere di Torino dedica all'attacco della Juventus a pagina 16: "In casa Juventus si continua a lavorare per provare a completare e migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Un organico che a conti fatti dovrebbe consentire all’allenatore bianconero di vincere il decimo titolo consecutivo e di andare il più avanti possibile in Champions League. Qualcosa manca ancora, forse pure qualcosa in più. Il bersaglio grosso resta Federico Chiesa, un esterno sinistro di ruolo come Emerson Palmieri servirebbe, così come un centrocampista di qualità in più".