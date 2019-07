© foto di Giulio Falciai

"All’attacco dell’Europa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. All’attacco dell’Europa. Walter Mazzarri sta preparando la stagione che verrà, ha entusiasmo e idee chiare. Neppure ci fa più caso se qualcuno si ostina a definire il suo calcio «difensivista», sa che grazie+ al suo lavoro in panchina il Toro ha bruciato le tappe, anticipato i programmi, centrato l’Europa, conquistato la cifra record di 63 punti in un campionato all’insegna dell’estremo equilibrio. Il Toro non si è difeso, le ha suonate. Il calcio equilibrato di Mazzarri ha una regola di partenza, dice che la miglior difesa è l’attacco. Magari qualcuno non vuole accorgersene, ma chi lo notò subito fu Pep Guardiola, all’epoca del suo esordio sulla panchina del Barcellona. Perché va bene il tiki-taka, ma il comandante dell’esercito di Catalogna già una decina d’anni fa restò impressionato dal «Mazzarrismo» e volle confrontarsi in un test con il Napoli di Walter.