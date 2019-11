"Belotti, Genova per lui". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Che botta. Quella subita sabato sera dal Toro contro l’Inter è stata forte, come se la squadra granata fosse andata a sbattere contro un muro. Il fatto che tutto nasca da propri errori, ha reso l’urto anche più violento. Il tempo dei buoni propositi è finito da tempo, fin dalla partita di sabato contro il Genoa tutto il gruppo dovrà dimostrare una volta per tutte di aver imparato la lezione, nell’unico modo possibile: facendo parlare il campo.