"Belotti, gran ritorno". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Andrea Belotti c’è. Il capitano granata ieri ha avviato il proprio rientro progressivo in gruppo al Filadelfia. E per il Toro non poteva esserci notizia migliore in vista delle ultime due partite del 2019, domenica a pranzo a Verona e sabato sera allo stadio «Grande Torino» contro la Spal. Solo il fatto di ritrovarlo rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia per tutta la squadra.