© foto di Giulio Falciai

"Belotti, settebellezze". Così titola, nelle proprie pagine sportive, l'edizione odierna del Corriere di Torino sull'attaccante granata. Andrea Belotti, infatti, in questa stagione, per ben sette partite ha siglato una rete decisiva per i tre punti del Toro. 15, invece, i gol totali in questo campionato.