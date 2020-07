Corriere di Torino sui granata: "Bremer l’inarrestabile"

"Bremer l’inarrestabile". Uno dei pochi a salvarsi in questa stagione a dir poco esaltante del Torino, a pagina 12 è il Corriere di Torino a dargli spazio: "Si chiamano note positive. Quelle che solitamente vengono evidenziate soprattutto quando le cose, nel complesso, non è che siano andate esattamente secondo i piani originari. Ecco, in questa lunga, lunghissima, stagione del Torino una delle note positive ha un nome almeno altrettanto lungo: Gleison Bremer Silva Nascimento, anche se per tutti è semplicemente Bremer. E per tutti è semplicemente l’esempio di come, con il duro lavoro, i margini di miglioramento con cui in tanti arrivano in una squadra poi possano trasformarsi in una crescita esponenziale".