Corriere di Torino sui granata: "Cinque ragazzi, un Toro"

"Cinque ragazzi, un Toro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. In ritiro a Bormio 15 giocatori prodotti dal vivaio granata ma molti andranno in prestito. Qualcuno si gioca la carta È il caso di Candellone, Segre, Fiordaliso, Kone e Rauti.