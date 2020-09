Corriere di Torino sui granata: "Covid, il Toro frena"

"Covid, il Toro frena". Titola così a pagina 17 il Corriere di Torino sulla situazioni complicata in casa granata a causa dell'ultimo caso di Coronavirus: "Positivo un giocatore granata (che non era a Firenze sabato) Allenamenti individuali al Fila e tamponi fino a venerdì. Cairo: «Servono calma e regole». Non era a Firenze, ma era al Filadelfia lunedì pomeriggio. Per fare il tampone, al quale è risultato positivo in serata. Un giocatore del Toro fa scattare l’allarme Covid-19 e la partita di sabato contro l’Atalanta diventa un punto interrogativo. Si gioca? Per ora la certezza sono gli allenamenti individuali ieri, oggi e domani con la ripetizione del tampone ogni giorno sino a venerdì".