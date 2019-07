Corriere di Torino sui granata: "Di Toro in Toro"

© foto di Giulio Falciai

"Di Toro in Toro". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Continuità. In panchina, in campo, dietro le scrivanie. È la parola chiave del Torino per affrontare le sfide della stagione che parte oggi, quella del ritorno in Europa. E allora si cambia per non cambiare niente. A partire dall’organigramma societario: da tanti anni cristallizzato, nei ruoli e nelle persone, si è rinnovato senza stravolgimenti. Quest’anno il direttore sportivo Gianluca Petrachi, dopo nove stagioni e mezza, ha deciso di tentare un’altra avventura a Roma. Portando con sé uomini di fiducia come il segretario Pantaleo Longo. La scelta del Torino è stata quella di riorganizzarsi trovando al suo interno le risorse giuste, secondo il principio della meritocrazia.