© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere di Torino mette in taglio basso la vittoria dei granata di Walter Mazzarri sulla Lazio per 3 a 1, titolando: "Toro, la festa e un futuro già iniziato". Settimo posto finale, e già oggi è in programma il vertice con la società per programmare il futuro e provare a raggiungere quell'Europa che in questa stagione è sfumata per pochi punti nel finale di stagione. Spazio anche per il saluto ad Emiliano Moretti, arrivato a fine carriera e schierato per gli ultimi 5 minuti in Serie A.