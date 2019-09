Corriere di Torino sui granata: "I pedali del Toro"

"I pedali del Toro". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Pedalare. Non è una metafora, ma la realtà. I giocatori del Toro lo devono fare in campo. Lo fanno anche in città. Istantanee dalle vie del centro: c’è Simone Zaza che torna a casa in bicicletta. La patente sta per arrivare, ma lui non ha perso tempo. L’estate scorsa, appena sbarcato a Torino, si è scaricato l’app di MoBike, biciclette a noleggio, metodo che ormai fa tendenza: è ecologico, conveniente, salutare. Chi vive in centro e gioca nel Toro preferisce lasciare l’auto in garage, quando si va all’allenamento al Filadelfia ci si organizza (spesso) con una bella «macchinata». Daniele Baselli non nega mai un passaggio a un compagno. Come dire: è il suo mestiere, che si tratti di assist o di «servizio taxi».