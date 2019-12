Corriere di Torino sui granata: "Il doppio capitano"

"Il doppio capitano". Così titola il Corriere di Torino sui granata, sul loro capitano e vice capitano: "Baselli e Belotti sono i più anziani tra i granata per questo il numero 8 ora porta la fascia del Gallo. Amici che amano vincere pure nelle partitelle. Il percorso in granata di Andrea Belotti e Daniele Baselli sta andando avanti di pari passo. Capitano il Gallo, vicecapitano il centrocampista. Anzi, un autentico co-capitano. Uno di quelli che non ci sta mai a perdere, che sa cosa voglia dire indossare la maglia del Toro e onorare la fascia, quella che Belotti gli ha lasciato (in prestito) dopo il colpo all’anca sinistra che lo ha messo ko nelle prime battute di gioco contro l’Inter".