"Imbattibile Rincon". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. C’è un filo rosso, anzi granata, che lega il Venezuela e il Torino. Si tratta di Tomas Rincon, uno che il carattere da leader lo dimostra in ogni partita e in ogni contesto. Il centrocampista granata sta trascinando da capitano la nazionale «Vinotinto» in Copa America. Dopo aver chiuso una stagione da 37 presenze con il Torino, Rincon si è fatto bastare una settimana scarsa di riposo per ricaricare le pile. Poi è ripartito alla volta del ritiro della nazionale, che in questi giorni è protagonista di un torneo importante in Brasile: dopo i pareggi per 0-0 contro il Perù e i padroni di casa, il Venezuela ha raggiunto la qualificazione ai quarti di finale superando la Bolivia per 3-1 a Belo Horizonte.