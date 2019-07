Corriere di Torino sui granata: "Inesauribile Ola Aina"

"Inesauribile Ola Aina". Questo il titolo a pagina 14 del Corriere di Torino dedicato al giocatore granata ex Chelsea: "L'esterno del Torino non si è ancora fermato da luglio 2018, quando era al Chelsea. Ora la Coppa d'Africa potrebbe farlo rientrare solo ad agosto inoltrato".

Intanto la squadra di Mazzarri iniziaerà a Bormio il suo ritiro di preparazione al campionato. Il presidente Urbano Cairo ieri all'ultimo allenamento al Filadelfia ha caricato la squadra. Ultimo saluto con la squadra che in giornata raggiungerà Bormio.