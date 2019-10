"Izzo formato europeo". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. È un Armando Izzo in formato Europeo. Per quanto la fatica abbia cominciato a farsi sentire nelle ultime partite («Era un po’ stanco e ha fatto qualche errore in più. Lui ha giocato sempre e ha bisogno di recuperare energie psicofisiche», ha spiegato anche Walter Mazzarri dopo lo 0-0 con il Napoli), l’evoluzione tattica del Toro ha portato il difensore granata ad agire con più continuità da terzino destro.