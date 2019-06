"La logica del Fares". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Torino sul mercato granata. È la logica del fare: costruire il futuro, senza aspettare quello che decideranno gli altri. È così che sta lavorando il Toro, (decisamente) più concentrato sulla costruzione della prossima squadra che sulle decisioni che nelle prossime ore dovrebbero arrivare dall’Uefa. C’è il profilo di Mohamed Fares che può rientrare negli obiettivi indicati da Mazzarri a Cairo. L’esterno sinistro, 23 anni, francese naturalizzato algerino, ha già fatto sapere alla Spal che vorrebbe lasciare Ferrara. Una volontà espressa al club da Mino Raiola, procuratore del giocatore. Due i sondaggi già avviati per Fares, da Napoli e Lazio. Ma è soprattutto il Sassuolo il club in pressing sul giocatore, che è uno degli obiettivi prioritari di Roberto De Zerbi, allenatore del club emiliano.