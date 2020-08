Corriere di Torino sui granata: "Linetty ha firmato. Vojvoda è in città: oggi le visite"

C'è spazio anche per i granata all'interno della sezione sportiva del Corriere di Torino: "Linetty ha firmato. Vojvoda è in città: oggi le visite", titola il quotidiano. Ieri visite mediche e firme per il polacco, prelevato dalla Sampdoria per 7,5 milioni più bonus. Oggi toccherà a Mergim Vojvoda: dopo le visite mediche dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del suo arrivo.