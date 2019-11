"Lo stop di Lyanco". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Toro, che botta. Il club granata ha pagato una salatissima «tassa nazionali». Le finestre internazionali sono sempre temute dai club per l’acceso tono agonistico degli incontri. Stavolta è toccato ai granata pagare un caro prezzo. Il bilancio, stilato dopo un martedì di approfondimenti clinici, è sicuramente negativo. Lesione isolata del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per Lyanco, causata dall’intervento censurabile di Nicolas Capaldo durante la finale del Torneo di Tenerife tra Argentina e Brasile: il club granata, d’accordo con il consulente ortopedico Renato Misischi, ha scelto la terapia conservativa. Salvo sorprese, saranno due i mesi di stop per il difensore.