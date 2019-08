Corriere di Torino sui granata: "Lozano avvicina Verdi al Torino"

"Verdi al Torino". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive del Corriere di Torino sui granata. Il Chucky Lozano è sempre più vicino al Napoli. Una trattativa ormai arrivata alle battute finali, ieri è andato in scena un incontro fiume tra Mino Raiola e il presidente Aurelio De Laurentiis, in presenza anche del ds Fabrizio Giuntoli. Stando a quanto filtra da Napoli si stanno limando gli ultimi dettagli legati ai diritti di immagine della stella messicana, l’infortunio rimediato da Lozano domenica sera non desterebbe preoccupazioni, l’accordo col Psv Eindhoven è a un passo. Questione di ore, al massimo di giorni e Lozano dovrebbe diventare un giocatore del Napoli. Una lunga premessa di mercato come questa, a cosa porta? A una buona notizia per il Torino. Perché la casella Lozano potrebbe essere quella buona per far partire l’effetto domino da Napoli, con il messicano che dovrebbe convincere De Laurentiis e Carlo Ancelotti a lasciar partire Simone Verdi. Magari proprio in direzione Torino, magari poco dopo la trasferta di Minsk e in tempo per almeno una delle due sfide dei playoff di Europa League che i granata disputeranno (salvo clamorosi ribaltoni non all’orizzonte) contro gli inglesi del Wolverhampton