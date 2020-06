Corriere di Torino sui granata: "Lukic lo stakanovista"

"Lukic lo stakanovista". Titola così il Corriere di Torino a pagina 13 in riferimento al fantasista granata: "L’infortunio di Baselli chiama il 23enne serbo agli straordinari. Corsa e intelligenza ok, ma serve più coraggio. Sedici giocatori di movimento a disposizione giovani esclusi, con tredici partite da disputare in quarantaquattro giorni. La missione salvezza in casa Toro è alla portata della squadra per quelli che sono i suoi valori tecnici ma altrettanto certamente lo scenario che si sta configurando non è dei più facili da gestire, per Moreno Longo".