Corriere di Torino sui granata: "Mazzarri, l’insaziabile"

"Mazzarri, l’insaziabile". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Ormai si sa, Walter Mazzarri è insaziabile. Anche per questo ha conquistato tutti a Torino. La gara d’andata con lo Shakhtyor Soligorsk si è conclusa con la Maratona che invocava il suo nome, ormai non è più una novità. Così come non stupisce il fatto che il tecnico granata abbia lavorato tutta la settimana per far capire il 5-0 che ipoteca la qualificazione ai playoff di Europa League non può di certo consentire alla sua squadra di rilassarsi.