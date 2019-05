Corriere di Torino sui granata: "Parigini già in Europa"

"Parigini già in Europa". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, del Corriere di Torino a proposito dell'esterno dei granata. «Sono pronto». È scattato il pre-ritiro della Nazionale Under 21, verso l’attesissimo Europeo di categoria che si giocherà in Italia e San Marino dal 16 giugno. E Parigini l’ha iniziato con questo pensiero, postato su Instagram. Lui, pronto si è sempre sentito, anche quando in molti non lo credevano tale. L’estate scorsa, di ritorno dal prestito al Benevento, sembrava destinato all’ennesimo prestito, lui che da anni girava l’Italia con la speranza di ottenere fiducia e spazio dalla società in cui è cresciuto.