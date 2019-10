"Toro, sosta pericolosa". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Lo stop arriva dopo il tour de force. È la fermata pericolosa: il Toro si blocca a Udine, perde 1-0 subisce un gol da quello che fino a ieri era il peggior attacco d’Europa, insieme alla Samp. È la terza sconfitta in trasferta, su quattro gare giocate lontano dallo stadio «Grande Torino». Ha perso contro la malconcia Samp di Eusebio Di Francesco, in casa del Parma fortificato e dedito alla vecchia regola del contropiede innanzitutto e ora nella modernissima Dacia Arena, contro quei bianconeri («i primi in Italia» rivendicano loro con orgoglio) che dopo 720 minuti di campionato possono brindare a prosecco: hanno la migliore difesa dell’intera serie A, più granitica pure dei bianconeri in cima alla classifica.