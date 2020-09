Corriere di Torino sui granata: "Toro, voglia di riscatto"

"Toro, voglia di riscatto", titola oggi in taglio alto il Corriere di Torino. Alle 15 i granata sfidano l'Atalanta e cercano il primo successo in campionato. L'ultima volta contro i nerazzurri finì 0-7. Così Giampaolo alla vigilia: "Questa sfida ci darà modo di capire a che punto è la nostra crescita". Belotti cerca ancora il suo primo gol ai bergamaschi: il capitano granata non è mai andato a segno in undici gare di campionato contro la Dea.