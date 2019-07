Corriere di Torino sui granata: "Tre per una maglia: la sfida dei giganti"

© foto di Rosa Doro

Walter Mazzarri sta costruendo la nuova difesa del Torino e come spiega il Corriere della Sera, edizione del capoluogo piemontese, in tre si contenderanno una maglia: "Izzo e Nkoulou sono i punti fermi della difesa granata. Ora Bremer, Lyanco e Djidji si giocano la terza maglia", scrive il quotidiano che prova a capire chi prenderà il posto di Moretti: "Quella del centro-sinistra nella difesa a tre del Torino, oggetto di una concorrenza sana quanto spietata tra la bella scoperta Gleison Bremer, un Lyanco fresco di rinnovo sino al 2024 e un Koffi Djidji riscattato dal Nantes il mese scorso. Tre giocatori su cui il club ha investito quasi venti milioni; tre certezze per Mazzarri, che li considera candidati autorevoli per occupare il posto che sino a maggio era di Emiliano Moretti. Magari non dal ritorno contro il Debrecen: in Ungheria dovrebbe esserci Bremer. Un po’ perché sia Lyanco sia Djidji non sono al top, un po’ perché Mazzarri è solito confermare chi in campo dà riscontri positivi".