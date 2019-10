"Un gol e un punto per andare avanti". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Un punto, un gol, un episodio, qualche rimpianto e un po’ di timori, in ordine sparso. Quel che resta del pareggio di Torino-Cagliari non è solo un punto a testa, ma anche la solidità di un lavoro e la voglia di due società forti e ambiziose.