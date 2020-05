Corriere di Torino sul capitano granata: "Belotti voglia matta di gol"

vedi letture

"Belotti voglia matta di gol". Questo il titolo a pagina 13 sul Corriere di Torino in riferimento ad Andrea Belotti: "Il capitano granata è a secco dal 5 gennaio. Longo studia due moduli per lui. Vagnati lo lancia: «Che attaccamento alla maglia». Per ora il Gallo alza la cresta alla PlayStation, presto vuol tornare a farlo anche in campo".