Corriere di Torino sulla Juve: "Buffon parte seconda"

© foto di Giulio Falciai

"Buffon parte seconda". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juve. Un anno. Un anno ancora. Un ultimo anno. Gianluigi Buffon sta per tornare a Torino, nella sua Juve. E lo farà da calciatore, da portiere di riserva. Iniziando magari a pensare al futuro, inevitabilmente: non è un mistero la volontà dell’ex capitano bianconero di voler intraprendere la carriera da dirigente, nella Juve o in Nazionale, prima della decisione di continuare a giocare con il Paris Saint Germain sembrava già dietro la scrivania il suo posto. Non è stato così e non sarà così nemmeno per i prossimi dodici mesi. Perché Buffon è un calciatore a tutti gli effetti, ad altro non pensa se non a come affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione, come dodicesimo della Juve. Un’avventura, l’ultima, ricca di obiettivi, personali e di squadra.