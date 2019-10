Corriere di Torino sulla Juve, De Ligt non ci sta: "Troppe critiche"

Matthijs de Ligt non ci sta: "Troppe critiche", scrive il Corriere di Torino in prima pagina. Il difensore della Juventus ha parlato ai media olandesi dopo la gara di Champions contro la Lokomotiv, L'olandese sta ricevendo tante critiche, ma l'ex Ajax non ci sta e si sfoga con la stampa olandese: "Sinceramente non le capisco, dovevo solo fare il mio lavoro, cioè difendere, e non ho commesso molti errori".