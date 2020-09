Corriere di Torino sulla Juve di Pirlo: "Nuove gerarchie"

vedi letture

"Nuove gerarchie". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Torino dedica alla nuova Juventus di Andrea Pirlo: "In mezzo al campo salgono le quotazioni di McKennie. E Pirlo si aspetta molto pure da Rabiot. Chiellini: «Partiamo per vincere». Via col gioco delle coppie. Perché è bastato poco a Weston McKennie per scalare gerarchie. Anche nel cuore dei tifosi bianconeri, forse per quel nome un po’ così, quell’aspetto un po’ così, molto americano e molto poco tedesco".