Corriere di Torino sulla Juve: "Dybala, passato e futuro in Spagna"

"Dybala, passato e futuro in Spagna": così il Corriere di Torino in edicola oggi. La Juve affronterà l'Atletico Madrid questa sera al Wanda Metropolitano e sono tanti gli incroci con la Spagna per Paulo Dybala che anche stasera potrebbe seguire la gara dalla panchina, con Higuain titolare. L’argentino, gli incroci a Madrid e un trasferimento mai decollato per colpa di un ingaggio troppo alto.