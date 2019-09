Corriere di Torino sulla Juve: "#Dybala, re social cancellato in campo"

"#Dybala, re social cancellato in campo": così il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Spazio agli arresti degli ultrà in prima pagina ma si parla anche di calcio giocato, con l'attaccante della Juventus sempre più ai margini del progetto bianconero. Paulo re dei social ma in campo ancora non brilla. La Juve lo venderà, ma a giugno. Intanto lui chiede più spazio a Sarri e la società pensa a un nuovo contratto.