Corriere di Torino sulla Juve: "Lampi di Ramsey"

"Lampi di Ramsey". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juve. Anche dentro otto minuti, quelli del suo esordio stagionale l’altra sera al Wanda Metropolitano, ci possono essere grandi speranze: «Questo è solo l’inizio del nostro viaggio, la strada è lunga», ragionava nella notte di Madrid Aaron Ramsey, spuntato finalmente sul prato, dopo acciacchi e allenamenti. E pazienza se, in quello spicchio finale di partita, l’Atletico ha trovato il pareggio, ma non certo per colpa del gallese.