© foto di Giulio Falciai

"Niente Europa per Can". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juve. Sono Mario Mandzukic ed Emre Can i grandi esclusi della Juve dalla lista per la fase a gironi della Champions League. Oltre a loro anche Marko Pjaca, Mattia Perin e Giorgio Chiellini che però sono ai box per infortunio (e i primi due fuori dal progetto tecnico con tanto di partenza programmata per gennaio). D’altronde, ormai quasi un mese fa, Maurizio Sarri era stato chiaro: «Gli ultimi 20 giorni di mercato saranno difficili, è una situazione imbarazzante, perché rischiano di rimanere fuori dalla lista giocatori di altissimo livello».