A San Siro la Juve aveva riserve per 280 milioni. Sarri vince le partite anche con le sostituzioni, mettendo in campo cifre irraggiungibili per i rivali. "Panchina d'oro" scrive il Corriere di Torino nella sezione sportiva. "La Juve è di un’altra categoria sotto tutti i punti di vista, non possiamo paragonarci a loro" ha detto Antonio Conte. Lo dimostra la panchina a disposizione di Maurizio Sarri, profonda ben oltre i 12 posti a disposizione per le"«riserve" nelle partite di Serie A.