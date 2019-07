Corriere di Torino sulla Juve: "Prime prove di Sarrismo"

"Prime prove di Sarrismo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juve. Prima amichevole per la Juventus a Singapore. E primo ko stagionale, contro il Tottenham (3-2) dopo una prova che ha messo in mostra il cantiere di Sarri. I bianconeri si cercano, la palla circola parecchio ma le occasioni non sono molte. Higuain e Ronaldo timbrano l’1-2 che certifica un buon miglioramento nella ripresa, dopo altri cambi, la frenata e il ko. Mercoledì, a Nanchino, contro l’Inter.