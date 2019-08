"Scelgo Higuain". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juve. «Il partner migliore per Cristiano Ronaldo? Higuain. E Martusciello sa bene come sostituire Sarri». Lo dice l’ex difensore bianconero Massimo Carrera, che da viceallenatore della Juventus, come ha recentemente ricordato il vicepresidente Pavel Nedved, aveva rimpiazzato in panchina un certo Antonio Conte. E lo aveva fatto egregiamente: Carrera e l’altro supplente Angelo Alessio nel 2012-13 ottennero addirittura una media punti superiore a quella del titolare della cattedra, fermato da una squalifica (calcioscommesse) per quattro lunghi mesi.