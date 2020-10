Corriere di Torino sulla Juve: "'Suarez, zero rischi'"

All'interno dell'edizione odierna, il Corriere di Torino torna sul caso Suarez: "'Suarez, zero rischi'", si legge a pagina tredici. Le norme anti-Covid impediscono agli azionisti della Juventus di presenziare all'Assemblea di oggi. In ogni modo, i bianconeri hanno risposto via web alle prime domande. "La Juventus - spiega il quotidiano, che riprende la tesi del club - non ha organizzato l'esame di Luis Suarez, quindi non sussistono rischi di responsabilità per la Società".