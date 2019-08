"Valzer tedesco a centrocampo". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juve. Proseguono le manovre per sbloccare il mercato bianconero. Ieri Fabio Paratici è volato a Barcellona, secondo blitz in tre giorni, con una duplice missione: proporre Daniele Rugani ai blaugrana (mentre la Roma aspetta il momento giusto) e affondare il pressing per Juan Miranda. C’è il Marsiglia in pole per il prestito del terzino sinistro, mentre la Juve rilancia offrendo quasi 10 milioni per l’acquisizione a titolo definitivo.