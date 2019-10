"Ora caccia al triplete". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juve Women. Segna sempre lei. C’è il marchio della solita Cristiana Girelli sulla prima Supercoppa italiana delle Juventus Women. Al «Manuzzi» di Cesena, davanti a 2.500 spettatori, le bianconere superano 2-0 la Fiorentina: apre Girelli al 12’, dopo un’imbucata di Galli e un velo di Cernoia, chiude la subentrata Staskova al 92’, sfruttando un assist dell’altro cambio Caruso ed esultando come Cristiano Ronaldo. Le ragazze di coach Guarino vendicano il ko del 2018. E mettono in bacheca il quarto trofeo in due anni di vita, nonché il primo titolo di un possibile triplete nazionale: per compiere l’impresa non resta che bissare il double dell’anno scorso. «La Fiorentina è la nostra rivale storica. E lo sarà anche nella corsa-scudetto», avverte la match winner.