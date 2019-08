"Datemi la Juve". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus. gommando via da piazza Cln nel primo pomeriggio, inseguito da qualche tifoso, Paulo Dybala aveva un solo pensiero in testa: conquistarsi una maglia da titolare della Juve, in vista della sfida di domani sera, contro il Napoli. «Vorrei giocare», confida agli amici. Altro che mercato, nonostante, a quell’ora, Barcellona e Psg stessero definendo il ritorno di Neymar in blaugrana. Una partenza che potrebbe riaprire il canale diplomatico Torino-Parigi, lungo il quale già si era parlato dell’argentino.