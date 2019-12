Corriere di Torino sulla Juventus: "Demiraltissimo"

"Demiraltissimo". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus. Piazza Ottorino Respighi è una specie di arena, dove ogni giorno si gioca il derby. Lo dicono già le scelte cromatiche di due bar che sorgono agli esatti opposti della rotonda. Lo ribadiscono i baristi, divisi da una grande aiuola e dal loro forte senso di appartenenza a due parrocchie agli antipodi (stra)cittadini. Da una parte c’è la Caffetteria Respighi, insegna bianca e granata (rosso scuro, vabbé) e pareti del locale granata decorate con la silhouette di una Mole anch’essa granata. «Avevamo pensato di mettere pure una Mole bianconera, ma avrebbe rovinato l’immagine del locale», scherza (ma non troppo) il titolare Mirko Buscaglia. Dall’altra parte c’è il Bar Lotto, insegna bianconera e una sciarpa della Juventus appesa all’ingresso. Poco più in là, a ribadire il tutto, c’è pure un cartonato a grandezza naturale di Cristiano Ronaldo. «10, 7, 18, 17 e 32. Li abbiamo giocati per dei mesi, su tutte le ruote», dice Paolo De Pace. Cinque numeri non a caso, visto che il club bianconero ufficializzò l’acquisto di CR7 il 10 luglio 2018 alle 17.32. Da allora, al Bar Lotto, è come se si fosse fermato il tempo. Dici Ronaldo e pensi alla Champions. La Juve ha appena eguagliato il record di 16 punti nel girone realizzato nel 1996-97 e nel 2004-05. «Quest’anno è la volta buona», dice un cliente di entrambi i bar, Cristian Manzulli, senza alcuna intenzione di gufare. «Credetemi, l’unica squadra che ho nel cuore è quella del mio fantacalcio».