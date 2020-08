Corriere di Torino sulla Juventus: "Il ritorno dei moschettieri"

"Il ritorno dei moschettieri", titola il Corriere di Torino sulla Juventus. È come se tutto terminasse dov’è iniziato. Il primo obiettivo di Andrea Pirlo sarà vincere il decimo scudetto consecutivo della Juve. Dalla panchina. Lui che ha iniziato il ciclo vincente bianconero in campo. L’obiettivo è chiudere il cerchio e aprire un ciclo, con gli storici senatori al suo fianco, quelli che hanno vissuto da protagonisti quasi tutti questi anni di vittorie. Dieci anni dopo la Juve riparte da Pirlo e la BBC perché pure Andrea Barzagli potrebbe tornare nello staff del nuovo allenatore bianconero, anche se Andrea Agnelli starebbe pensando per lui anche ad un ruolo da tecnico della formazione Under 23, per il quale altrimenti è in pole Fabio Grosso.