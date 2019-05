© foto di Giulio Falciai

"In difesa del Sarrismo". Così titola nelle sue pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Torino sul possibile approdo del tecnico ex Napoli alla Juventus. Giocare bene non vuol dire non prestare attenzione alla difesa. Il gioco di Maurizio Sarri, nonostante le apparenze, si basa soprattutto su questo. Fase difensiva e difesa non sono la stessa cosa ma una aiuta l’altra e il tecnico toscano, che ha raggiunto un accordo con la Juve sulla base di circa 6 milioni di euro a stagione, sa già che il primo reparto da puntellare è quello arretrato. Non è un caso che Kalidou Koulibaly sia diventato uno dei centrali più forti al mondo proprio durante la sua gestione napoletana e non è neanche un caso che il senegalese sia il sogno di mercato dei bianconeri per la prossima stagione.