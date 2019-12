Corriere di Torino sulla Juventus: "Khedira va sotto i ferri"

"Khedira va sotto i ferri". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus. Sami Khedira oggi sarà ad Ausburg, dal professor Ulrich Boenisch, lo stesso che un anno fa si occupò del suo ginocchio destro. Ora è il sinistro ad aver bisogno di cure, nello specifico di una pulizia (che al solito verrà eseguita in artroscopia riducendo i tempi di recupero) così che il giocatore non debba più sentire dolore durante allenamenti e partite. Il 2019 del tedesco della Juve però è già finito.