"Pipita, luce nuova". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus. È un Gonzalo Higuain diverso, quello che in Juventus-Atletico Madrid di stasera cercherà di lasciare il segno in un altro big match, prolungando il suo magic moment. Ai due gol segnati sabato a Bergamo si aggiungono infatti quattro assist nelle ultime quattro uscite tra campionato e Champions. «Sarà una partita complicatissima: loro vogliono vincere per qualificarsi, ma noi dobbiamo conquistare il primo posto del girone».