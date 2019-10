"Pjanic va di corsa". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus. I tre punti sono questione di mira e Miralem Pjanic, detto Mire, in questo inizio di stagione ne ha da vendere. Già tre gol messi a segno in campionato, uno in più di quelli firmati la scorsa stagione, la sua peggiore in termini di marcature in Serie A. Di questo passo il bosniaco può invece puntare il record personale di reti fatto registrare nella sua ultima stagione con la maglia della Roma, ben 10 (era il 2015-16). Era un Pjanic diverso, nella capitale giocava in posizione leggermente più avanzata, a Torino ha iniziato a fare il play basso con Massimiliano Allegri ma è Maurizio Sarri che lo sta portando nel giardino dei migliori registi d’Europa e del Mondo.